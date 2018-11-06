В Италии сняли с должности главу национального космического агентства

Правительство Италии отправило в отставку главу национального космического агентства Роберто Баттистона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, местные СМИ объясняют его отставку необходимостью проверки переназначения Баттистона на этот пост в мае 2017 года.

Реклама

Баттистон в твиттере заявил, что для него эта новость стала неожиданностью.

По его словам, это первый в Италии случай передачи должности сторонникам победителей на выборах.

Он также отметил, что связывает свою отставку с «дележом добычи».

Ранее сообщалось, что сенат Италии выразил доверие правительству Джузеппе Конте.