На космодроме Куру не нашли проблем с датчиками ракеты «Союз-СТ»

Представители «Роскосмоса» сообщили о том, что на космодроме Куру во Французской Гвиане не были выявлены проблемы с датчиками боковых блоков ракеты «Союз-СТ», передает РИА «Новости».

«Ракета прошла проверку, дефектов не выявлено. Запуск состоится в ранее назначенное время», — заявил представитель ведомства.

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Сообщается, что запуск ракеты запланирован на 3.47 мск 7 ноября.

Ранее сообщалось, что у ракеты «Союз-ФГ», старт которой запланирован на 16 ноября, на всех боковых блоках будут заменены датчики, дающие команду на разделение.