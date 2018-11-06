Рогозин рассказал о российской лунной базе с аватарами

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы корпорации, изучать лунную поверхность планируется с помощью роботов-аватаров.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал Рогозин.

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Он не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну, которые запланированы на 2030 год, до создания такой базы.

Ранее Рогозин выдвинул новую версию появления отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09».