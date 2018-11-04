Источник: на «Союзе» установят новые датчики разделения блоков

У ракеты «Союз-ФГ», старт которой запланирован на 16 ноября, на всех боковых блоках будут заменены датчики, дающие команду на разделение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Уточняется, что датчики располагаются в верхней части каждого из четырех блоков первой ступени ракеты и при окончании работы первой ступени ракеты выдают команду на отделение блоков первой ступени от продолжающей полет второй ступени.

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Накануне ракета «Союз-2» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк».

Старт носителя прошел в штатном режиме.