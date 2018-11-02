Рогозин выдвинул новую версию появления отверстия в обшивке «Союза»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» могли сделать на Байконуре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данную версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне корабля.

Он также добавил, что отверстие не могли сделать на Московском заводе.

Ранее СМИ сообщили, что мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» были переданы криминалистам.