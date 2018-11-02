Британские генетики расшифруют геномы 66 тыс. видов

Британские ученые секвенируют геномы 66 тыс. видов животных, растений, грибов и одноклеточных, присутствующих на территории Великобритании. Подробности представлены на сайте международного проекта Earth BioGenome Project(EBP), посвященного секвенированию геномов всех живых организмов на Земле.

В течение следующего десятилетия в рамках проекта планируется собрать данные о 1,5 млн видов эукариотов (организмов, чьи клетки содержат ядро) — практически всей жизни на Земле. По словам исследователей, секвенирование геномов позволит узнать больше об эволюции, поможет сохранить биоразнообразие, даст новые возможности для развития медицины и сельского хозяйства и многое другое.

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На сегодняшний день секвенировано лищь около 3500 геномов эукариотов и только 100 из них — хорошего качества, поясняют ученые. Поэтому в рамках проекта EBP коллектив из 25 специалистов разработал стратегию для координации по всему миру усилий ученых, секвенирующих геномы представителей разных таксономических групп. Британское подразделение проекта, The Darwin Tree of Life project, собирается секвенировать геномы 66 тыс. эукариотов, встречающихся на территории Великобритании. В этом году было получено 25 геномов, от распространенных каролинской белки и скачка Резеля (вида кузнечика) до редкого в Великобритании борщевика Мантегацци.

На данный момент собрано около трети суммы, необходимой для первой фазы проекта — секвенирования геномов одного вида каждой из 9000 таксономических групп. На нее отведено три года. Далее будут секвенированы геномы представителей каждого рода и, наконец, каждого вида.