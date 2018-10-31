В Роскосмосе назвали причину аварии «Союза»

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причину аварии «Союза-ФГ». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Крикалева, один из боковых блоков первой ступени не отошел на необходимое расстояние, а затем ударил по баку горючего второй ступени, после чего бак разорвался.

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«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал Крикалев.

Ранее сообщались, что сборщики на Байконуре погнули один из выступов крепления, когда с силой соединяли боковой блок ракеты с центральным.