Источник назвал время первого после аварии пуска «Союза» к МКС

Вечером 16 ноября состоится первый запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно планам, ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10».

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«Запуск предварительно запланирован на 21.14 мск 16 ноября», — сказал источник.

Ранее источники сообщали, что запуск ракеты-носителя состоится 18 ноября.

Данный пуск станет первым после аварии 11 октября, в результате которой «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту.