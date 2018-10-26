Источник назвал время первого после аварии пуска «Союза» к МКС
Вечером 16 ноября состоится первый запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Согласно планам, ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10».
Реклама
«Запуск предварительно запланирован на 21.14 мск 16 ноября», — сказал источник.
Ранее источники сообщали, что запуск ракеты-носителя состоится 18 ноября.
Данный пуск станет первым после аварии 11 октября, в результате которой «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту.