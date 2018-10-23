В Антарктиде найден айсберг правильной прямоугольной формы

Специалисты NASA обнаружили в Антарктиде айсберг в форме прямоугольника. Оценить его размеры они пока затрудняются. Снимки были опубликованы в твиттере NASA.

Айсберг был обнаружен в рамках программы IceBridge, посвященной отслеживанию изменений полярных льдов. Его диагональ, по предварительным оценкам, составляет около 1,6 км. Он относится к столообразным айсбергам — плоским ледяным глыбам, как правило, откалывающимся от шельфовых ледников. Они могут достигать огромных размеров — площадь самого большого известного ледника составляет 11 тыс. кв. км.

Исследователи отмечают, что правильная геометрическая форма столообразных айсбергов — не редкость. Они сравнивают их с надломленными ногтями — в обоих случаях характерно образование разлома по прямой линии. А попадающая в трещины вода размывает их края, способствуя отделению айсберга от ледника.