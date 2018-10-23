На дне Черного моря нашли древнейший неповрежденный корабль‍

В мертвой зоне Черного моря обнаружили неповрежденный корабль, который пролежал на дне более 2400 лет, передает Sky News.

Древнегреческий торговый корабль длиной 23 метра был найден в 80 км от берегов Болгарии с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

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У судна сохранились мачты, руль и даже скамейки для гребцов, он считается древнейшим неповрежденным кораблем 500 года до нашей эры. Ранее удавалось находить только обломки кораблей этой эпохи.

Исследователи сообщили, что внешний вид обнаруженного корабля совпадает с рисунками античной греческой керамики – например, Вазой сирен (480-470 гг.д.н.э.), которая хранится в Британском музее.

Отмечается, что материал корабля смог сохраниться в отличном состоянии, так как в водах Черного моря на глубине более 200 метров отсутствует кислород.

Ранее международная команда ученых в ходе исследований в Черном море обнаружила кладбище древних кораблей: более 40 кораблей Османской и Византийской империй.