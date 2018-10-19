Источник: систему управления ракет «Союз-2» модернизируют из-за аварии

Систему управления на ракетах семейства «Союз-2» модернизируют из-за аварии носителя «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

Источник рассказал, что на «цифровых» носителях ракет «Союз-2» будет введена дублирующая команда.

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«Если механика не сработала, как в случае с «Союзом-ФГ», то через секунду-две после расчетного времени отделения бортовым компьютером будет подаваться команда на принудительное отделение «боковушек», — отметил источник.

Он также подчеркнул, что внедрение дублирующей системы на пяти ракетах «Союза-ФГ» не планируется, так как там используется управляющая система, произведенная на Украине. Однако в ракетах «Союз-2» используется система управления производства России.

Ранее источник рассказал, что члены комиссии Роскосмоса и следственные органы установили возможных виновных в повреждении датчика ракеты-носителя «Союз-ФГ».