Пустоты под космодромом Восточный ликвидировали

Пустоты под стартовым столом на космодроме Восточный ликвидированы. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), передает РИА «Новости».

«Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании», — сообщили в ЦЭНКИ.

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Там добавили, что движение мобильной башни по рельсовому пути будет проведено согласно графику. Как сообщается, руководство ЦЭНКИ осмотрело стартовый и «осталось довольно».

Не уточняется, когда именно были завершены работы. 10 сентября в центре пообещали, что пустоты будут устранены до 5 октября.