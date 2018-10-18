Источник рассказал о дате первого пуска «Союза» после аварии

Первый пуск ракеты-носителя семейства «Союз» после недавней аварии может состояться 25-26 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, пуск будет проведен в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк, а следующий запуск состоится 3 ноября — с помощью ракеты «Союз-2.1б» будет запущен спутник «Глонасс-М».

Ранее сообщалось, что пилотируемые запуски прекратят из-за аварии «Союза», произошедшей 11 октября.