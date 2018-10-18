Роскосмос назвал слухами версию о повреждении «Союза» во время сборки
В Роскосмосе назвали слухами версию о повреждении ракеты «Союз-ФГ» во время сборки на космодроме Байконур, передает РИА «Новости».
«До официального объявления результатов мы вообще ничего не комментируем, потому что считаем, что это слухи и домыслы», — сказал представитель Роскосмоса.
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Он добавил, что «предварительные результаты должны быть объявлены до конца недели».
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» для подтверждения выводов о причинах происшествия проведет ряд натурных экспериментов.