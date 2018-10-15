Источник: комиссия по расследованию аварии «Союза-ФГ» начала работу

Комиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз-ФГ» начала работу в РКЦ «Прогресс». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на предприятии.

По его словам, в воскресенье, 14 октября, в Самару доставили части ступеней ракеты-носителя.

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«Сегодня на предприятие прибыла комиссия и начала свою работу», — сообщил источник.

Он добавил, что комиссия будет работать несколько дней для установления причин аварии «Союза».

Ранее сообщалось, что глава NASA эмоционально отреагировал на крушение ракеты «Союз».