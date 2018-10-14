Глава НАСА эмоционально отреагировал на крушение «Союза»

Глава НАСА Джим Брайденстайн эмоционально прокомментировал крушение российской ракеты-носителя «Союз». Запись его интервью была опубликована на видеосервисе YouTube.

По словам Брайденстайна, авария 11 октября не окажет влияния на сотрудничество России и США в космической сфере.

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Глава НАСА рассказал, что американский астронавт Ник Кейг на протяжении пяти лет учил русский язык, чтобы впервые отправиться на МКС, поэтому он, вероятно, разочарован.

Брайденстайн полагает, что и американский, и российский космонавты повели себя при аварии очень профессионально, а также признался, что был потрясен совместной работой Роскосмоса и НАСА в момент крушения.

«Вместе наши народы могут сделать больше, чем по отдельности», — сказал Брайденстайн.

Когда глава американского космического агентства рассказывал, что в течение некоторого времени специалисты не знали, что происходило с космонавтами, его голос задрожал.

Ранее Брайденстайн выразил уверенность в надежности российских ракет «Союз».