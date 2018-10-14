Times узнала о последнем страхе Стивена Хокинга

Последним страхом английского физика-теоретика Стивена Хокинга, который умер в этом году, было появление суперлюдей. Об этом пишет The Sunday Times.

Отмечается, что в последней книге ученого, которая выйдет 16 октября, речь идет о будущих суперлюдях с измененными ДНК. По мнению ученого, состоятельные жители Земли смогут модифицировать ДНК, что приведет к повышению уровня интеллекта, увеличению продолжительности жизни и улучшению здоровья и памяти.

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«Появление суперлюдей сразу приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать», — заявил Хокинг.

Он добавил, что немодифицированные человеческие особи станут малозначимыми или умрут.

Ранее сообщалось, что радиосигнал с «посланием мира и надежды» в виде слов покойного британского физика Стивена Хокинга отправили в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00.