Видеорегистратор и данные телеметрии аварийного «Союза» доставлены в Королев

Видеорегистратор и данные телеметрии ракеты-носителя «Союза-ФГ», который потерпел аварию во время пуска в четверг, 11 октября, доставлены в РКК «Энергия». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что доставленные в Королев видеорегистратор и данные телеметрии помогут изучить аварийный инцидент с ракетой. Отмечается, что результаты анализа получит специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента.

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Также в госкорпорации подчеркнули, что находятся в «постоянном контакте» с NASA на случай, если последним потребуется доставить грузовой корабль на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Виктор Волчков заявил, что ракета «Союз МС-10» была спасена после аварийного запуска с помощью двигателей головного обтекателя.