После крушения «Союза» отправку системы спасения на Байконур ускорят

Начальник производства Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» Сергей Рассохин заявил, что отправку на космодром Байконур системы аварийного спасения для следующего пилотируемого корабля «Союз МС-11» ускорят примерно на месяц, передает РИА «Новости».

По его словам, до аварии 11 октября пуск был запланирован на середину декабря, а поставить на Байконур системы аварийного спасения должны были в 20 числах ноября.

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«Сейчас мы вынуждены готовить ее на снаряжение в ближайшее время, чтобы поставить ее на Байконур», — сказал Рассохин.

Он добавил, что точные сроки поставки системы аварийного спасения на Байконур на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что после крушения «Союза» 11 октября работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены.