На жителей Японии обрушились осколки метеорита

На частный дом в японском городе Комаки, префектура Айти, упали несколько обломков метеорита. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел еще 26 сентября. Жильцы, находившиеся дома, услышали громкий удар, который сотряс дом. Выйдя на улицу, они обнаружили три камня диаметром в несколько сантиметров каждый.

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Находка была передана экспертам Национального музея науки. После изучения камней они пришли к выводу, что это осколки метеорита возрастом 4,5 млрд лет. Отмечается, что у них наблюдались магнитные свойства.

Эксперты музея в дальнейшем планируют зарегистрировать обнаруженные осколки метеорита в специальном реестре.