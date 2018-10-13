На жителей Японии обрушились осколки метеорита
На частный дом в японском городе Комаки, префектура Айти, упали несколько обломков метеорита. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел еще 26 сентября. Жильцы, находившиеся дома, услышали громкий удар, который сотряс дом. Выйдя на улицу, они обнаружили три камня диаметром в несколько сантиметров каждый.
Находка была передана экспертам Национального музея науки. После изучения камней они пришли к выводу, что это осколки метеорита возрастом 4,5 млрд лет. Отмечается, что у них наблюдались магнитные свойства.
Эксперты музея в дальнейшем планируют зарегистрировать обнаруженные осколки метеорита в специальном реестре.
愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SEgJUFNV2T— NHKニュース (@nhk_news) 12 октября 2018 г.