Источник назвал дату старта очередной экспедиции на МКС

Старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) предварительно запланирован на 5-7 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ноябре состоится запуск грузового корабля «Прогресс».

Как отмечается, запуск грузовика к МКС будет проведен для поверки безопасности.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) предложило Роскосмосу помощь в расследовании аварии космического корабля «Союз МС-10».