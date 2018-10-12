На Украине не могут собрать 8,5 тыс. руб для спасения каменной бабы

Археологи Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого не имеют средств для транспортировки найденной на территории области каменной бабы, сообщает Depo.Днiпро. По данным издания, общая смета доставки ценного экпоната и оплаты труда водителя и грузчиков составляет 3 500 гривен (примерно 8 400 рублей. – «Газета.Ru»). Однако музей не в состоянии выделить необходимую сумму, поэтому учеными был объявлен сбор средств.

На текущий момент пять человек перечислили в общей сложности 1336 грн (3100 руб).

Каменное изваяние, которое необходимо доставить в музей, — уже 103-е, обнаруженное археологами в регионе. Ранее им также пришлось собирать деньги на транспортировку юбилейной, 100-й половецкой бабы. На следующей неделе сотрудники музея надеются закрыть финансовый вопрос и выехать для работы в поля.