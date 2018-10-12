В Казахстане обнаружили обломки упавшего «Союза»

Официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов заявил, что в Карагандинской области республики обнаружены все ступени «Союза МС-10», потерпевшего крушение, передает РИА «Новости».

Сообщается, что поиски обломков ракетоносителя таким образом завершены.

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«Все ступени обнаружены в Карагандинской области, поиски завершены», — заявил Нурахметов.

Ранее в Роскосмосе назвали непосредственную причину крушения «Союза МС-10».

Также источник сообщил, что с России из-за крушения ракеты-носителя могут потребовать компенсацию за нарушение сроков.