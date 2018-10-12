Рогозин рассказал, когда экипаж аварийного «Союза» снова отправится на МКС

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что следующий полет на Международную космическую станцию (МКС), в котором примут участие россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рогозина, Овчинин и Хейг обязательно отправятся на МКС еще раз.

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«Планируем их полет на весну следующего года», — сказал Рогозин.

Ранее директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что американская сторона не намерена отказываться от услуг России по доставке специалистов на МКС.