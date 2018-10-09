В Польше найдены кости неандертальского ребенка, съеденного птицей

Первобытный ребенок из пещеры на Малопольской возвышенности, чьи останки были обнаружены археологами несколько лет назад, официально признан древнейшим человеком, когда-либо найденным на территории Польши, сообщил Science in Poland. Специалисты оценили возраст находки примерно в 115 тыс. лет. Ранее подобный рекорд принадлежал трем неандертальцам из пешеры Стайня на Краковско-Ченстоховской возвышенности, жившим приблизительно 52-42 тыс. лет назад.

По словам профессора Павла Вальде-Новака из института археологии Ягеллонского университета, анализу подверглись кости руки детеныша неандертальца, которого проглотила гигантская хищная птица. Длина костей не превышает 1 см. Они являются фалангами пальцев.

При исследовании останков 5-7-летнего ребенка, которому еще не дали имя, антропологи заметили характерную пористую поверхность, напоминающую сетчатый фильтр. По словам Вальде-Новака, это указывает на прохождение костей через пищеварительную систему большой птицы. Это первый известный пример такого рода из ледникового периода, заключил специалист. По причине плохой сохранности костей ученые не смогут провести анализ ДНК. Вальде-Новак считает, что птица либо напала на малыша, или же полакомилась уже мертвым мальчиком.