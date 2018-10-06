Ученые назвали главный признак успешных отношений

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что употребление местоимения «мы» в разговорах свидетельствует о тесной связи людей и является главным признаком счастливых отношений. Об этом сообщается на портале EurekAlert!.

По данным экспертов, эта ситуация актуальна не только для молодых, но и для пожилых пар.

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Как отмечается, особенно важно использовать «мы» во время конфликтов.

Ранее сообщалось, что на ощущение счастья у людей влияет плотность населения в городе.