В Австралии отменили налог на тампоны после 18-летних споров

В Австралии спустя 18 лет власти отменили налог на предметы женской гигиены, которыми они облагались после налоговой реформы 2000 года. Об этом сообщает BBC.

В 2000 году в Австралии была реформирована система налогообложения — вместо действовавшего налога с продаж с разными процентными ставками на ряд товаров был введен единый налог на товары и услуги в размере 10% от стоимости. Ряд товаров был освобожден от налога, в том числе презервативы, солнцезащитные средства, никотиновые пластыри и прочие товары из ассортимента аптек. Но тампонов и других предметов женской гигиены налог не коснулся.

Это повлекло за собой недовольство австралиек и даже привело к демонстрациям, на которые женщины выходили с лозунгами «Хватит облагать налогом мою менструацию!». На протяжении следующих лет политики то предлагали действительно отменить налог, то пытались поручить разобраться с этим вопросом представителям местных властей отдельных регионов. И вот, наконец, спустя 18 лет они все же пришли к выводу, что тампоны облагаться налогом не должны.