Роскосмос выступил против размещения оружия в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выступает категорически против размещения оружия в космосе. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

По его словам, милитаризация космоса является «самой большой угрозой», поскольку если в настоящее время гипотетический обмен ударами занимает примерно до 30 минут, то при использовании космоса в качестве плацдарма для оружия массового уничтожения нужны считанные минуты.

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«Поэтому всегда, и в прошлое время, и сейчас, мы выступаем категорически против размещения оружия в космосе», — добавил Рогозин.

Он подчеркнул, что современные военные космические аппараты России и США являются не оружием, а «глазами, ушами, обонянием, зрением».

«Это точно не кинжал, не меч, не пистолет», — заявил Рогозин.