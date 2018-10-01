В Сан-Марино открыли памятник Юрию Гагарину

В Сан-Марино в понедельник, 1 октября, открыли памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину, передает РИА «Новости».

Сообщается, что бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова установлен у входа в университет Сан-Марино.

Как отмечается, торжественная церемония открытия памятника первому советскому космонавту приурочена к четвертьвековому юбилею установления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Сан-Марино.

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В церемонии приняли участие государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци, другие члены правительства республики, посол России в Италии и в Сан-Марино по совместительству Сергей Разов, ректор университета Коррадо Петрочелли, представители дипкорпуса.

Ранее сообщалось, что во Франции установили памятную доску Гагарину.