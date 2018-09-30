В РАН оценили приближающийся к Земле астероид

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов прокомментировал информацию об астероиде SP1, который приближается к Земле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, SP1 не угрожает Земле.

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Он также добавил, что данный астероид должен пройти почти в 6 миллионах километров от Земли.

Шустов подчеркнул, что приближение астероидов является рядовым событием.

Ранее сообщалось, что специалисты американского космического агентства NASA предупредили о том, что к Земле приближается астероид SP1 размером с Биг Бен.