СМИ: США нашли замену российским РД-180

США выбрали альтернативу российским ракетным двигателям РД-180, которые использовались в ракетах Atlas V. Об этом сообщает Spaceflightnow.com.

По данным портала, заменой российских РД-180 станут BE-4 от компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Как отмечается, компания United Launch Alliance заявила, что Blue Origin будет поставлять новые двигатели BE-4 для ракеты Vulcan Centaur.

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Ранее сообщалось, что США работают над отказом от российских ракетных двигателей.

Как отмечалось, США пытаются перестать быть зависимыми от двигателя РД-180.