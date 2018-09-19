Астрономы обнаружили планету Вулкан из «Звездного пути»

Американские астрономы обнаружили планету, вращающуюся у звезды 40 Эридана A (HD 26965) в созвездии Эридана. Именно рядом с этой звездой по сценарию известного фильма «Звёздный путь» располагалась планета Вулкан, на которой обитала раса вулканцев.

«Новая планета — «суперземля», расположенная всего в 16 световых годах от Земли, что делает ее ближайшей к нам суперземлей, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце, — пояснила автор открытия Джиан Джи из Университета Флориды. По словам астрономов, планета примерно в два раза больше Земли и делает оборот вокруг звезды за 42 дня. Но главное – она находится внутри так называемой зоны обитаемости, где возможно наличие жидкой воды и теоретически – различных форм жизни.

«Звезда лишь немного холоднее и немного легче нашего Солнца, имеет примерно тот же возраст и десятилетний цикл активности, почти равный 11,6-летнему солнечному, — пояснили астрономы. Таким образом HD 26965 может быть идеальным прибежищем для развитой цивилизации». Планета была обнаружена в ходе обзора неба, целью которого является поиск экзопланет при помощи 50-дюймого телескопа методом транзитов. Он заключается в отслеживании слабых мерцаний звезд в момент прохождения планет по их диску. Статья принята к публикации в журнале MNRAS.