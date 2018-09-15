Япония отложила запуск грузовика к МКС

Япония отложила запуск грузового корабля Kounotori-7, который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) грузы и экспериментальное оборудование. Об этом сообщается в твиттере японского аэрокосмического агентства (JAXA).

По данным агентства, запуск тяжелой ракеты H-2B с грузовиком Kounotori-7 был отложен из-за технических проблем.

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Как отмечается, новая дата запуска пока неизвестна.

При этом изначально запуск ракеты должен был пройти 11 сентября.

Ранее сообщалось, что российский космический грузовой корабль «Прогресс МC-10», который полетит по сверхскоростной схеме, отправится к Международной космической станции (МКС) 31 октября.