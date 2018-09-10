Под стартовым комплексом на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты

В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя«Союз-2» на космодроме «Восточный» обнаружены пустоты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Информация стала известна из контракта на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» — говорится в конкурсной документации.

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Контракт на ликвидацию пустот заключен с компанией «Адонис» из Благовещенска. Стоимость работ оценили в 4,57 млн руб.

Ранее сообщалось, что один из двух запусков с космодрома Восточный перенесли на 2019 год.