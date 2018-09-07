Источник: космонавтам поручили найти все следы сверления на «Союзе»

Источник в ракетно-космической области сообщил, что российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) поручили собрать все возможные доказательства появления отверстия от сверла в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник отметил, что фотографии и видеоматериалы, сделанные в день обнаружения отверстия, в данный момент переданы на Землю.

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«Сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления», — рассказал источник.

Он также отметил, что это поручение «широко не афишируется».

Ранее источник сообщил, что уволившихся сотрудников РКК «Энергия» проверят по делу об утечке воздуха на МКС.