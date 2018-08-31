Космонавты поставят вторую заплатку для устранения трещины на МКС

Российские космонавты потратят еще 1,5-2 часа на вторую заплатку, которая будет поставлена на трещину на корабле «Союз МС-09», передает РИА «Новости».

Как отмечается, вторая заплатка будет наложена сверху «пломбы», которую космонавты использовали для ликвидации трещины накануне.

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По данным Роскосмоса, речь идет об одной трещине, хотя в отчете НАСА говорилось о двух.

Ранее сообщалось, что на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, появилась микротрещина, из-за которой произошла утечка воздуха. Повреждение, скорее всего, возникло из-за внешнего воздействия.