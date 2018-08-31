Источник назвал возможную причину появления трещины на МКС

Внешнее воздействие рассматривается как наиболее вероятная причина появления трещины на корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Накануне сообщалось, что на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, появилась микротрещина, из-за которой произошла утечка воздуха. Российские космонавты справились с ней с помощью герметика.

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«Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак», — отметил источник.

По его словам, ранее никаких проблем с герметичностью у корабля не наблюдалось.

«В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля», — добавил он.

В NASA ранее сообщили, что в настоящее время все системы МКС работают стабильно.