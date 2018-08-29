Ученые впервые пронаблюдали распад бозона Хиггса

Физикам, работающим на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, впервые удалось пронаблюдать процесс распада бозона Хиггса на два так называемых b-кварка. Как предсказывает теория, это наиболее вероятный путь распада бозона Хиггса. Открытие бозона Хиггса, или «частицы Бога», как прозвали ее журналисты, стало подтверждением наличия поля Хиггса, которое придает массу элементарным частицам, в 2014 году за это открытие была причуждена Нобелевская премия по физике.

По словам ученых, новое открытие важно тем, что дает возможность приблизиться к пониманию поведения бозона Хиггса и того, как он взаимодействует с новыми, еще не открытыми частицами. «Наша главная задача – измерить скорость распада бозона Хиггса, основной способ его распада – это канал b-кварков. Порядка 60% бозонов Хиггса должны распадаться в b-кварки», — пояснила Джейсон Нилсен, профессор физики из Калифронийского университета в Санта-Крузе. – Если мы изучим все предсказанные пути распада бозона, и они в сумме не дадут 100%, это может означать, что-то еще, связанное с бозоном, например – темную материю».

Об обнаружении связанных с распадом бозона Хиггса кварков было объявлено участниками двух экспериментов в ЦЕРН — ATLAS и CMS. После нескольких лет повышения чувствительности эксперимента и сбора данных ученым удалось поднять точность эксперимента до критических 5 сигма, что говорит о достоверности результата. Ученые считают, что этот результат совпадает с предсказаниям так называемой Стандартной модели.