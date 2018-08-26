СМИ: Россия разрабатывает «спутники-убийцы»

В России ведется разработка «спутников-убийц», которые способны выводить из строя другие космические аппараты. Об этом сообщает National Interest.

В издании напомнили, что а августе нынешнего года помощник госсекретаря США Илем Поблет на конвенции по вопросам разоружения в Женеве обвинила российскую сторону в запуске таких спутников. В России на данные обвинения ответили, что в стране разрабатываются спутники-инспекторы для выявления проблем у других космических аппаратов.

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Автор текста считает, что обе версии имеют право на существование. Он отметил, что подобные спутники, которые способны точно маневрировать и обладают инструментарием для ремонта, также могут иметь функционал для выведения других спутников из строя.

Ранее сообщалось, что США сочли странным поведение российского спутника-инспектора.