В России заявили о восстановлении разрушенной после краха СССР системы контроля космоса

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН отчитался о создании распределенной по земному шару сети телескопов для контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения, которая работала при СССР. Об этом говорится в материалах института, передает РИА «Новости».

Из данных института следует, что в данный момент возобновлены наблюдения из старых обсерваторий, среди них: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Также сообщается, что изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдения — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике.

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В институте подчеркнули, что в данный момент система наблюдения перекрыла почти всю геостационарную орбиту.

Также отмечается, что после распада СССР большая часть обсерваторий, из которых велось наблюдение за космическим пространством, осталась за рубежом и практически прекратила свою работу.

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