Китай вывел на орбиту два навигационных спутника

КНР осуществила успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou 3. Об этом сообщает CGTN.

По данным китайского телеканала, запуск состоялся в 07.52 по местному времени с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Реклама

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

Отмечалось, что власти Пакистана планируют использовать спутники для исследования природных земельных ресурсов, изучения и предупреждения катаклизмов и природных катастроф, а также для содействия сельскому хозяйству и городскому строительству.

#China launches new twin BeiDou-3 navigation satellites into orbit from Xichang Satellite Launch Center, in the southwest China's Sichuan Province, at 7:52 a.m. BJT Saturday pic.twitter.com/OOGR0sHnXW