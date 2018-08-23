«Прогресс МС-08» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» отстыковали от Международной космической станции (МКС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на головной институт «Роскосмоса» — ЦНИИмаш.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции, 23 августа 2018 года транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08» отстыковался от российского сегмента МКС», — сказали в институте.

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Корабль покинул станцию в 05.16 мск. Он был пристыкован к МКС с 15 февраля 2018 года.

Через неделю «Прогресс» сведут с орбиты, после чего затопят в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Ранее сообщалось, что российские космонавты установили на МКС антенну для мониторинга миграции животных.