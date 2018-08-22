Ученые объяснили, зачем муравьи устроили похороны шмелю

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Жительница Миннесоты стала свидетельницей необычной «похоронной церемонии», произошедшей у нее в саду — множество муравьев старательно собирали в кучу лепестки цветов, поверх которых покоился мертвый шмель. Женщина засняла происходящее на видео и выложила на YouTube.

По словам ученых, впрочем, не стоит наделять происходящее каким-то сакральным смыслом и приписывать муравьям поведение, свойственное человеку. Вероятно, муравьи используют лепестки, чтобы замаскировать запах, исходящий от мертвого насекомого, и потом съесть его. Однако такое поведение среди муравьев обычно не наблюдается, отмечают они.

Поэтому возможен и другой сценарий — например, мертвый шмель мог попросту перегородить вход в муравейник, и муравьи начали складировать лепестки у входа вместо того, чтобы тащить их внутрь. Также энтомологи не списывают со счетов версию о том, что видео на самом деле постановочное.