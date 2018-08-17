Ученые: инсектицид ДДТ вызывает аутизм

Воздействие пестицида ДДТ на организм беременной женщины способно привести к развитию аутизма у ребенка, выяснили специалисты Колумбийского университета в США. Результаты были опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

ДДТ — известный инсектицид, который из-за наносимого окружающей среде вреда сейчас запрещен во многих странах. Тем не менее, в ряде стран он продолжает использоваться.

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Ученые проанализировали образцы крови матерей 778 детей с аутизмом, рожденных в Финляндии в 1987-2005 годах и сравнили с образцами крови матерей 778 здоровых детей. Кроме непосредственно ДДТ исследователи обратили внимание также и на его метаболит p, p'-дихлордифенилдихлорэтилен (p, p'-DDE). Оказалось, что дети с аутизмом преобладали среди 25% матерей с наиболее высоким уровнем p, p'-DDE. И даже среди остальных женщин, в крови которых был обнаружен метаболит, в два раза выше была вероятность рождения ребенка с интеллектуальной инвалидностью.

Неизвестно, как именно ДДТ поражает плод, приводя к аутизму у ребенка. Выявление механизма воздействия осложняется недостаточными знаниями о причинах болезни. Хотя в развитии аутизма, несомненно, основную роль играют генетические факторы, экологическая обстановка, по всей видимости, тоже может вносить немалый вклад.