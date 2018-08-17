Россияне увидят малый парад планет в августе

Жители России до конца августа смогут посмотреть на сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

В планетарии рассказали, что в течение недели растущая Луна встретится со всеми планетами Солнечной системы, исключая Меркурий. Однако жители России смогут наблюдать сближение Луны только с некоторыми из них.

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«Солнце заходит за горизонт на этой неделе около 20.00 мск, и в вечерних сумерках до 22.00 мск над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс», — говорится на сайте планетария.

Астрономы добавили, что «великолепное сближение Луны» и четырех планет можно будет посмотреть над южным и юго-западным горизонтом в вечернее время суток, спустя час после захода Солнца. В планетарии предупредили, что эти астрономические явления можно будет увидеть на всей территории России, но только в ясную и безоблачную погоду. Также отмечается, что лучшие условия для наблюдения будут у жителей юга России и стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что жители России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке.