Умер Иван Ведерников

Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Иван Ведерников скончался в возрасте 94 лет, сообщает РИА «Новости».

В компании «Туполев» подтвердили информацию о смерти Ведерникова.

Иван Ведерников родился 17 ноября 1923 года. Он принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, а также пассажирских самолетов Ту-114 и Ту-116.

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В январе 1962 года он был уволен в запас и перешел на работу в ОКБ А.Н. Туполева. Там Ведерников принимал участие в испытаниях противолодочных самолетов Ту-142 и Ту-142М, военного самолета Ту-95РЦ, пассажирских Ту-104, Ту-124, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154, и их модификаций.

В июне этого года скончался легендарный советский летчик Иван Леонов. Он вошел в историю тем, что управлял боевыми воздушными суднами лишь одной рукой — вторую он потерял на войне.