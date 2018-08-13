«Известия»: в России появится дата-центр для оценки интеллекта

Российская академия образования занимается созданием дата-центра для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, эта информация необходима для оценки изменений, которые происходят во время развития человека.

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Как отмечается, для сбора данных также разрабатываются специальные тесты.

При этом дата-центры позволят достоверно оценить изменения, происходящие с современными детьми.

Ранее СМИ сообщили, что Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров.