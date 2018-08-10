Ученые: мужчины тоже страдают от послеродовой депрессии

От послеродовой депрессии страдают не только женщины, но и мужчины, установили американские специалисты из Центра психологии репродуктивного здоровья. О своих выводах они рассказали на конференции Американской ассоциации психологов в Сан-Франциско.

Ученые наблюдали за 450 мужчинами, которые недавно стали отцами. Оказалось, что депрессия развилась у 10% из них, а 18% страдали от тревожного расстройства. Кроме того, как отмечают исследователи, у мужчин могут наблюдаться схожие с беременностью симптомы — тошнота, изжога, боль в животе и вздутие, изменение аппетита. Также после родов у них наблюдается снижение уровня тестостерона и увеличение пролактина, который у женщин необходим для выработки грудного молока. Однако происходит это только в тех обществах, где у мужчин и женщин в паре присутствует тесная связь и несвойственно для традиционных обществ, где мужские и женские «сферы ответственности» разграничены.

Исследователи отмечают, что страдать от послеродовой депрессии может и большее количество мужчин, но они стремятся скрыть свою подавленность, так она в их понимании не соответствует образу мужчины. Такое игнорирование своего состояния в перспективе может привести к серьезным проблемам с психикой.