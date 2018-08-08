Путин намерен заслушать доклады по развитию ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин выразил готовность заслушать доклады по развитию ракетно-космической отрасли, в частности, по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемой программе и строительству космодрома Восточный.

Президент отметил, что «некоторое время назад» он дал «ряд поручений» правительству России и Роскосмосу. По его словам, эти поручения касались наращивания орбитальной группировки, создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы и завершения строительства космодрома Восточный.

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«Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения», — сказал Путин.

Также президент добавил, что Россия располагает всеми необходимыми конструкторскими, инженерными и техническими возможностями для завершения данных проектов. Путин подчеркнул, что космическая отрасль имеет приоритетное значение для страны.

Ранее Путин анонсировал пуск ракеты «Ангара».