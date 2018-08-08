Назван срок пуска ракет «Ангара-А5М»

Первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» запланирован на 2025 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью генерального конструктора средств выведения, заместителя гендиректора ЦНИИмаш Александра Медведева.

Новая версия ракеты получит новые двигатели с увеличенной на 10% тягой, электронные системы на основе отечественной элементной базы, а также будет отличаться рядом характеристик, направленных на снижение массы и затрат на изготовление ракеты.

Реклама

Также отмечается, что на 2027 год запланирован запуск ракеты «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал пуск ракеты «Ангара».